"Романтический вечер", а потом части тела в чемодане: как раскрыли убийство балетмейстера в Харькове и что решил суд (фото)

Как исчезновение артистки превратилось в одно из самых громких дел Харьковщины — в нашем материале.

Харьков, февраль 2024 года. Известная балетмейстерка из театра музкомедии перестала отвечать на звонки. Сообщения для матери — странные и непохожие на нее. То, что сначала казалось исчезновением, обернулось ужасным убийством.

30 сентября 2025 года Шевченковский районный суд Харькова поставил точку в трагедии: муж главного балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии Марии Холодной получил 15 лет лишения свободы за ее убийство.

Марию Холодную убили в 2024 году

Что случилось в феврале

17 февраля 2024 года Мария Холодная перестала выходить на связь. Ее коллеги и подруги били тревогу, мать обратилась в театр, а впоследствии и в полицию. Несколько дней Марию считали пропавшей без вести. Друзья активно помогали следователям, делились переписками и подробностями непростых отношений супругов. Уже тогда многие подозревали: к исчезновению причастен именно муж Алексей Щербаков.

У них были абъюзерские отношения. Он пил, давил на нее. Мария давно собиралась развестись, они жили отдельно. Он хотел забрать сына Светлана Тимченко, подруга погибшей

В тот роковой вечер камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина зашел в квартиру Холодной с чемоданом и вышел с ним впоследствии. Он уверял, что нес вещи и продукты.

Мужчина выходит из квартиры с чемоданом

Камера в подъезде показала, что женщина никуда не выходила после визита мужчины. В ее квартире повсюду были следы романтического вечера. Муж сразу заявил — жена нашла другого, а об исчезновении он ничего не знает. Сергей Болвинов, начальник следственного управления полиция Харьковщины

Именно внутри чемодана были остатки жены. Уже 24 февраля следователи обнаружили обгоревшее тело в заброшенном дачном погребе. На пепелище среди шин и пепла осталось мелкое доказательство — фирменный значок от того же чемодана.

Тело сгорело не полностью – провели ДНК экспертизу

Детали преступления — не для слабонервных

В тот вечер мужчина пришел к почти бывшей жене, началась ссора, он толкнул женщину. В ванной нанес ей четыре удара ножом, а в квартире устроил инсценировку "романтичного вечера" — бокалы, конфеты, обертки от средств контрацепции. Тело – расчленил.

Затем идет на балкон, достает строительную пленку. Сначала отрезает ей кисти, затем голову. Упаковывает все — отрезанные части тела в пакеты, остальное — в тот же чемодан. Впоследствии именно он поможет следователям узнать правду. А тем временем мужчина все убрал и вымыл с поличным. Сергей Болвинов, начальник следственного управления полиция Харьковщины

Остатки тела закапывал в разных местах, а большую часть привез на дачу, обложил шинами, облил топливом и поджег. Но из-за закрытой крышки погреба огонь погас, и тело не сгорело полностью. Именно дым от сожжения заметил глава садового общества Николай Дорогой, он позже и помог найти тело.

Инсценировал не только свидание, но и имитировал, что Мария жива

Мужчина пытался создать иллюзию, будто Мария жива: возил ее телефон по городу, отвечал на сообщения от матери. Но родные сразу почувствовали фальшь. Именно мать Марии была первой, кто откровенно обвинил зятя, а подруги Марии подтвердили — она его боялась.

Мотив: ревность и контроль

Следствие выяснило: мужчина давно следил за Марией, получил доступ к ее мессенджерам, читал переписку. Любой намек на новую жизнь жены вызывал у него ярость. Главным мотивом убийства стала именно ревность. Муж увидел у Марии сообщение от коллеги.

Мария Холодная во время выступления

Мария Холодная — жизнь на сцене

Коллеги помнят Марию как талантливую и безгранично отданную искусству балетмейстера. Она работала в театре с 2008 года, создавала современные и смелые постановки, даже во время войны находила силы творить.

Мария Холодная работала в театре более 15 лет

Мария Холодная на сцене

Приговор суда родные считают мягким

Алексей Щербаков признал вину в суде. 30 сентября 2024 года его приговорили к 15 годам заключения. Суд также частично удовлетворил иски о компенсации морального и материального ущерба.

Видео из зала суда

У супругов остался сын, сейчас парню 14 лет. Его бабушка, мать Марии, настаивает: приговор слишком мягкий, а сына дочери хочет воспитывать сама, ведь родители убийцы так и не признали его преступление, а назвали убийство трагедией.

