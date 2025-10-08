Забросал вещами и камнями: эксклюзивные подробности убийства 15-летней девушки в Винницкой области (фото)

Поиск тела убитой девушки был затруднен из-за дождя

В Винницкой области полицейским удалось достать тело 15-летней девушки, предположительно убитой находившимся в СЗЧ военнослужащим. Ранее жертва и подозреваемый установили контакт на сайте знакомств.

Что нужно знать

Подозреваемый в убийстве – 25-летний военнослужащий, находившийся в СЗЧ

Тело жертвы полицейские обнаружили в колодце после долгих ночных поисков

Подозреваемому грозит пожизненное заключение за жестокое убийство

Об этом "Телеграфу" источники в Национальной полиции Украины. Там отметили, что мужчина в ходе общения пообещал отвезти несовершеннолетнюю в ее учебное заведение, однако вместо этого привез девушку в заброшенный дом.

Во время предоставления показаний полицейским он сказал, что изнасиловал ее. Девушка пригрозила, что расскажет об этом. И, как он говорит, ему стало страшно, что кто-то об этом узнает, поэтому он решил ее убить сообщили "Телеграфу" в полиции.

Фото задержанного подозреваемого в убийстве/Андрей Небитов

После допроса подозреваемого полицейские начали поиск тела, что было затруднено погодными условиями – шел дождь. Кроме того, убийца сбросил тело в колодец, а сверху забросал вещами и камнями.

Поэтому трудно было достать тело. Всю ночь вчера полицейские проводили поиски, пробили рядом с колодцем углубление на 15 метров, пробили самый бетонный колодец. Тело девочки достали в 3:30 ночи. Сейчас проводятся осмотры и экспертизы. отметили наши источники в НПУ

Поиски тела убитой девушки в Винницкой области

Что известно о деле

5 октября потерпевшая планировала поехать на учебу в город Ильинцы, однако так и не появилась на занятиях. На следующий день в полицию обратились ее родные. Выйти на подозреваемого правоохранительным органам помогла информация об общении с мужчиной, которую погибшая рассказала своей знакомой.

Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Уголовной полиции Украины Андрей Небитов, мужчина забил девушку до смерти палкой, а затем попытался спрятать тело.

"Но дело в том, что полиция находит даже тщательно скрытые доказательства. Уже на следующий день подозреваемый давал показания в полиции. Есть все шансы, что он проведет за решеткой долгие годы, а то и всю свою жизнь", — дописал правоохранитель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области завершили поиски 38-летних Елены и Руслана Гутевичей и пятилетнего сына женщины от предыдущего брака — Руслана Звонкова. К операции были привлечены более сотни правоохранителей: кинологов со служебными собаками, оперативников криминальной полиции, личный состав Полтавского райуправления и местного отделения полиции.