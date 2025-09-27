Громкое убийство в Кривом Роге сняли камеры: видео, как самбист с криминальным прошлым получил 15 пуль

Очевидцы видели вооруженного нападающего после расстрела Понырко.

В Кривом Роге вечером 26 сентября убили Евгения Понырко — известного в городе самбиста, вице-президента Национальной федерации самбо. Известно, что нападавший был вооружен автоматом.

Что следует знать:

Евгения Понырко убили возле дома в Кривом Роге, его водитель — ранен

Видеокамера зафиксировала момент убийства

Очевидцы свидетельствуют о бегущем с оружием в руках мужчине

Понырко был известным спортсменом, организатором соревнований и имел криминальное прошлое

В сети появилось видео момента расстрела. Криворожское СМИ "Свои" утверждает, что на месте нашли 30 гильз, а в Понырко попали 15 пуль. Гильзы — российского производства, так что орудие убийства могло быть трофейным. На видео видно, что выстрелов было много.

Убийство произошло возле дома Понырко. Также пострадал водитель мужчины, пока он в больнице, сообщается, потерял много крови. Полиция расследует умышленное убийство и предполагает уголовные мотивы по делу.

Очевидцы утверждали, что видели мужчину крепкого телосложения в темной толстовке, якобы бегущего с оружием в руках. Однако предполагают, что убийца мог быть не один.

Понырко убили возле дома

Кто такой Евгений Понырко?

Евгений Понырко — вице-президент Национальной федерации самбо, организовывал турниры, развивал детский спорт и социальные проекты, а недавно запустил "Инклюзивное самбо" для ветеранов и людей с инвалидностью. Имел награды за популяризацию спорта от руководителя Совета обороны Кривого Рога. Но его биография содержит и темные стороны, в частности, судимость за нападение на полицейского, пьяное вождение и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестоком убийстве выстрелом в голову молодой мамы в Каменском. Подозревают ее бывшего супруга.