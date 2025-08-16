Укр

Во Львове произошла тройная автотроща, пострадало много людей (фото)

Марта Иваненко
Во Львовской области произошла масштабная авария Новость обновлена 16 августа 2025, 14:46
Во Львовской области произошла масштабная авария. Фото полиция Львовщины, ИИ/коллаж "Телеграфа"

Все потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 16 августа во Львовской области. В результате несколько человек серьезно пострадали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительным данным, авария произошла около 10:40 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Гамалеевка Львовского района.

На дороге столкнулись три транспортных средства: BMW под управлением 27-летнего киевлянина, Tesla, которым управлял 40-летний житель Золочева, и грузовик MAN под управлением 66-летнего львовянина. По информации правоохранителей, сперва легковые автомобили столкнулись между собой, а BMW по инерции въехал в грузовик.

На обнародованных кадрах видны значительные повреждения машин. Передняя часть Tesla практически разрушена: деформированы капот и бампер, разбиты лобовые стекла и повреждены боковые двери, сработали подушки безопасности. BMW получил повреждение заднего крыла и двери со стороны водителя.

В результате аварии пострадали семь человек. Среди них водители обоих легковых авто, пассажир BMW 26 лет, а также четверо пассажиров Tesla: две женщины из Золочева в возрасте 27 и 44 года, женщина 40 лет и мужчина 32 лет из Тернопольской области. Все потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

