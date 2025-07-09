От легковушки остались щепки: ужасное ДТП на Тернопольщине унесло несколько жизней (фото)
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В соцсетях появилось предположение причины аварии
В среду, 9 июля, вблизи села Синява Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате — погибли люди.
Об этом сообщила областная полиция. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. В результате удара четыре человека погибли на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью.
Известно, что происшествие на трассе произошло около 16:00 возле Тернополя.
В местном паблике пишут, что автомобиль, двигаясь с ориентировочной скоростью 150 км/ч, врезался в КамАЗ.
На месте аварии работают сотрудники полиции, в том числе следователи. Правоохранители проводят тщательный осмотр места инцидента, документируют все обстоятельства аварии и устанавливают личности погибших. Пока идет доказательство, опрашиваются возможные свидетели.
Причины и детали столкновения выясняются. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Речь идет об уголовном производстве по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области в поселке Калита Броварского района произошла авария с участием служебного автомобиля полиции.