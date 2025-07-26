Фуры раздавили легковушку. Появилось видео с места ужасного ДТП на трассе Одесса-Николаев (видео)

Водителя и пассажирку госпитализировали

На трассе Николаев-Одесса произошла ужасная авария. Ведь две фуры фактически раздавили легковую машину.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя кадры с места ДТП. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 26 июля, с утра.

"Авария произошла примерно в 7:30 утра в районе населенного пункта Счастливое. Все транспортные средства двигались в направлении Одессы", - пишет издание "Новости-N", ссылаясь на полицию.

По данным правоохранителей, водитель одной из фур MAN притормозил, а за ним ехала Mazda. Авто также сбросило скорость, но следующая фура не успела этого сделать. Потому второй MAN врезался в легковую машину. От удара "Мазда" вылетела вперед и врезалась в фуру. Таким образом, "Мазду" зажало между двумя фурами.

На место ДТП сразу вызвали скорую, водителя и пассажирку "Мазды" забрали в больницу. Данные об их состоянии уточняются. Полиция приступила к расследованию и выясняет все причины аварии.

Трасса Одесса-Николаев

Напомним, в Киеве известный волонтер и блогер Денис Кошельник, находясь за рулем внедорожника Toyota Sequoia в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль. После аварии он вел себя агрессивно, пытался сбежать от полиции, но впоследствии его задержали охранники торгового центра "Гулливер".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось видео с места ДТП, в котором погиб нардеп Ярослав Рущишин.