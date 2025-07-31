Украинца задержали за смертельное ДТП в Словении: появились новые детали аварии

В аварии погибло 5 украинцев

Полиция Словении считает украинца виновным в совершении ДТП, в котором погибло 5 человек. По версии правоохранителей, он врезался в хвост стоящей на обочине фуры, которой управлял белорус.

Полиция Словении задержала 41-летнего гражданина Украины, водителя микроавтобуса, который в среду 30 июля стал причиной ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает полицейское управление города Целье.

Словенские полицейские доставили гражданина Украины — водителя микроавтобуса в суд, где следственный судья изберет ему меру пресечения.

По данным полицейского управление города Целье, 30 июля 2025 года в 10:16 на автомагистрали Марибор-Любляна, за пределами населённого пункта Тепанье, административного района Словенске-Конице, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 5 человек.

41-летний гражданин Украины двигался на микроавтобусе по правой полосе автомагистрали в направлении Любляны. При этом, недалеко от поворота на Словенске-Конице, он столкнулся с прицепом к грузовику, которым управлял 42-летний гражданин Беларуси, стоявший в правой полосе, последним в колонне транспортных средств перед шлагбаумом. В результате полученных тяжёлых травм погибли 5 из семи пассажиров микроавтобуса, все граждане Украины, а один пассажир получил особо тяжёлые травмы.

Ранее украинские СМИ неверно назвали количество жертв и ошибочно сообщили о том, что фурой управлял гражданин России.

Напомним, что днями, 28 июля, в Киеве произошла страшная ДТП. Мужчина на машине влетел в пешеходный переход на Майдане Независимости в Киеве.