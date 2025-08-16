Під Львовом сталася потрійна автотроща, постраждало багато людей (фото)

Усі потерпілі дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 16 серпня на Львівщині. Внаслідок цього кілька людей серйозно постраждали.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередніми даними, аварія сталася близько 10:40 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Гамаліївка Львівського району.

На дорозі зіткнулися три транспортні засоби: BMW під керуванням 27-річного киянина, Tesla, якою керував 40-річний мешканець Золочева, та вантажівка MAN під керуванням 66-річного львів'янина. За інформацією правоохоронців, спершу легкові автомобілі зіткнулися між собою, а BMW за інерцією в'їхав у вантажівку.

На оприлюднених кадрах видно значні пошкодження машин. Передня частина Tesla практично зруйнована: деформовані капот і бампер, розбите лобове скло та пошкоджені бічні двері, спрацювали подушки безпеки. BMW отримав ушкодження заднього крила та дверей з боку водія.

У результаті аварії постраждали семеро осіб. Серед них — водії обох легкових авто, пасажир BMW 26 років, а також четверо пасажирів Tesla: дві жінки із Золочева віком 27 і 44 роки, жінка 40 років і чоловік 32 років із Тернопільської області. Усі потерпілі дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

