Непогода покалечила подростков в Одесской области, один ребенок не выжил (фото)

Полиция выясняет обстоятельства

Сильный ветер унес жизнь подростка в Одесской области. Кроме того, еще четверо детей травмировались.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области. Событие произошло днем 27 июля в Подольском районе, городе Балта.

Подростки отдыхали у реки, а затем началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки.

Спасатели прибыли на место, и из-под дерева освободили 4 детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасли не удалось.

Все обстоятельства устанавливают представители полиции.

Что делать, когда застали непогоду

Немедленно покиньте открытую местность – реки, озера, поля. Вода хорошо проводит электричество, поэтому пребывание у водоемов во время грозы очень опасно.

Избегайте высоких объектов – деревьев, столбов, любых выступающих конструкций. Если вы в лесу – ищите низкорослые деревья.

– деревьев, столбов, любых выступающих конструкций. Если вы в лесу – ищите низкорослые деревья. Найдите укрытие – дом, автомобиль (не кабриолет), подземный переход. Если укрытия нет – присядьте на корточки, касаясь земли только ступнями.

– дом, автомобиль (не кабриолет), подземный переход. Если укрытия нет – присядьте на корточки, касаясь земли только ступнями. Не заходите в воду – даже 15-20 см воды могут сбить с ног взрослого человека. Течение может быть сильнее, чем кажется.

– даже 15-20 см воды могут сбить с ног взрослого человека. Течение может быть сильнее, чем кажется. Двигайтесь к высшей местности при угрозе наводнения – холмы, вторые этажи домов, крыши.

– холмы, вторые этажи домов, крыши. Не ездьте на автомобиле по затопленным дорогам — машина может поплыть даже в неглубокой воде.

Следите за прогнозом погоды перед выходом на природу, а для экстренных вызовов имейте при себе заряженный телефон. Сообщайте близким о своих планах и маршрутах, а если погода ухудшается, немедленно возвращайтесь в безопасное место.

Ранее Телеграф писал, что недавно чуть не произошла трагедия, когда дети на надувном матрасе заплыли в открытое море. Спасатели не смогли выйти в море для спасения, поскольку им это запрещено из-за военного положения и минной опасности.