Непогода покалечила подростков в Одесской области, один ребенок не выжил (фото)
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Полиция выясняет обстоятельства
Сильный ветер унес жизнь подростка в Одесской области. Кроме того, еще четверо детей травмировались.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области. Событие произошло днем 27 июля в Подольском районе, городе Балта.
Подростки отдыхали у реки, а затем началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки.
Спасатели прибыли на место, и из-под дерева освободили 4 детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасли не удалось.
Все обстоятельства устанавливают представители полиции.
Что делать, когда застали непогоду
Немедленно покиньте открытую местность – реки, озера, поля. Вода хорошо проводит электричество, поэтому пребывание у водоемов во время грозы очень опасно.
- Избегайте высоких объектов – деревьев, столбов, любых выступающих конструкций. Если вы в лесу – ищите низкорослые деревья.
- Найдите укрытие – дом, автомобиль (не кабриолет), подземный переход. Если укрытия нет – присядьте на корточки, касаясь земли только ступнями.
- Не заходите в воду – даже 15-20 см воды могут сбить с ног взрослого человека. Течение может быть сильнее, чем кажется.
- Двигайтесь к высшей местности при угрозе наводнения – холмы, вторые этажи домов, крыши.
- Не ездьте на автомобиле по затопленным дорогам — машина может поплыть даже в неглубокой воде.
Следите за прогнозом погоды перед выходом на природу, а для экстренных вызовов имейте при себе заряженный телефон. Сообщайте близким о своих планах и маршрутах, а если погода ухудшается, немедленно возвращайтесь в безопасное место.
Ранее Телеграф писал, что недавно чуть не произошла трагедия, когда дети на надувном матрасе заплыли в открытое море. Спасатели не смогли выйти в море для спасения, поскольку им это запрещено из-за военного положения и минной опасности.