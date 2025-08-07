Стрельба в ветерана ВСУ в Харькове: в полиции раскрыли детали о нападавшем (видео)

Суд избрал для мужчины меру пресечения — его будут содержать под стражей без права внесения залога

Мужчина, который 3 августа в Харькове начал стрелять в ветерана Вооруженных сил Украины с протезом, известен в городе как "активный уклонист". Также оказалось, что травматическое оружие нападавший носил при себе незаконно.

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Харьковской области Петр Токарь в эфире Национального телемарафона. По словам Токаря, подозреваемый уже находится за решеткой.

Он рассказал, что разрешение на травматическое оружие нападавший получил в 2018 году. Но в 2021 году он заявил, что "потерял" пистолет — вероятно, чтобы не продлевать документ. В то же время разрешение он просто подделал: во время проверки уже после стрельбы подозреваемый показал "документ", в котором была "продлена" дата и который имел признаки подделки.

Также нападающего знают в городе, как "активного уклониста". Опрос свидетелей нападения дал "несколько противоречивые" показания. Однако суд все равно избрал для мужчины меру пресечения — его будут содержать под стражей без права внесения залога.

Нападение на ветерана ВСУ в Харькове

В Харькове 3 августа произошел конфликт со стрельбой, попавший на видео. Неизвестный открыл огонь по 22-летнему мужчине с протезом, ранил его, а затем еще и избил. Позже оказалось, что пострадавший — ветеран ВСУ, потерявший ногу при защите Украины от российских оккупантов.

Полиция оперативно задержала нападавшего – им оказался местный житель 1981 года рождения. Он задержан согласно ст. 208 УПК РФ. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что разбойник, замучавший супругов-пенсионеров ради денег, застрелился на глазах у полиции.