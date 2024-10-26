Мертвого льва нашли на свалке мясного завода в Ровенской области (фото 18+)

Откуда на Ровенщине появился лев, пока остается загадкой

На свалке возле мясокостного завода в Костополе (Ровенская область) обнаружили труп льва. Откуда животное там взялось никто не знает.

Об этом сообщило местное сообщество "ПВК Костополь" в Instagram. Отмечается, что животное обнаружили на свалке жители города.

Там допустили, что животное могло сбежать из цирка, который приезжал в город на прошлой недели. Однако авторы сообщения отмечают, что в этом цирке львов и других животных не было, поэтому вопрос о том, откуда могло появиться это животное, остается открытым.

От чего умерло животное также не сообщается, однако на снимке, который приложили к сообщению, не видно каких-либо четко заметных повреждений или ранений.

Внимательные пользователи сети отметили, что на этой фотографии также заметно и других мертвых животных. В частности в верхнем правом углу можно разглядеть мертвого журавля.

Другие пользователи сети допустили, что лев проживал у кого-то дома нелегально.

Стоит отметить, что современные львы проживают в Африке южнее Сахары, а также имеют небольшой ареал обитания в Индии. На территории Украины они никогда не водились, хотя в нашей эре они встречались на юге Европы, включая Грецию, Болгарию и Грузию.

Как сообщалось ранее, 23 октября под Киевом лось выскочил на дорогу перед автомобилем, чем стал причиной серьезной аварии.