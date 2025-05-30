Серийный живодер терроризирует Кривой Рог. После собаки застрелили кошку и птиц (видео)

Стрелка ищет полиция

В Кривом Роге неизвестный расстрелял дворовую кошку и птиц. Инцидент произошел в районе Ингулец.

Видео погибших животных опубликовал Telegram-канал "Свой Кривой Рог". Его сняла местная зооволонтер.

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По словам зооволонтера, это уже не первый случай в этом дворе – перед этим застрелили пса. Кошка скончалась от пулевого ранения. Неподалеку лежали две застреленные птицы.

Женщина предположила, что кто-то стрелял в кошку и птиц из окна. По словам местных, стрелять могут из окна дома рядом, люди не раз слышали там выстрелы.

Зоозащитница написала заявление в полицию. Стрелка разыскивают. У дома усилили патрулирование, собирают доказательства преступления и опрашивают свидетелей.

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