На Киевщине безнаказанно расстреливают животных. Зоозащитники просят огласки

Они жалуются на бездействие правоохранителей

В Обуховском районе из огнестрельного оружия расстреливают уличных собак. Зоозащитники обратились к стражам порядка, но те не спешат защищать четвероногих.

О случаях расстрела животных в Facebook сообщает Общественная организация "Зоозащитники "Арго" г. Обухов Киевской области. Зоозащитники просят огласки нескольких случаев огнестрельного убийства животных и жалуются, что полиция бездействует.

Первый расстрел собак произошел еще в прошлом году

"Первый случай, когда есть все доказательства, проведенные экспертизы, есть видео признания убийцы. Дело подходило к суду, но неожиданно для нас закрыто. Номер производства #12025111230002365 от 01.12.24 Следователь Виктория Скиртач. Поступило письмо заявителю, члену нашей Зоозащитной организации, что дело закрыто, что это был несчастный случай гибели животного", — описали ситуацию в публикации.

Убитые собаки

Второй случай расстрела собак произошел, по словам зоозащитников, на блокпосту. Один из членов организации вызвал на место гибели собаки патруль. Также прибыла следственная оперативная группа, заявление было принято, а тело собаки якобы забрали на экспертизу. Однако производство, утверждается в публикации, не открыто. По словам зоозащитников, номер телефона заявителя блокируют, общения с ним избегают и "грубо себя ведут".

Неравнодушные обратились в полицию

Как сообщал "Телеграф", в Кривом Роге неизвестный расстрелял дворовую кошку и птиц. Инцидент произошел в районе Ингулец.