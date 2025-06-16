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На Киевщине безнаказанно расстреливают животных. Зоозащитники просят огласки

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
На защиту собак стали неравнодушные Новость обновлена 16 июня 2025, 14:14
На защиту собак стали неравнодушные. Фото Freepik

Они жалуются на бездействие правоохранителей

В Обуховском районе из огнестрельного оружия расстреливают уличных собак. Зоозащитники обратились к стражам порядка, но те не спешат защищать четвероногих.

О случаях расстрела животных в Facebook сообщает Общественная организация "Зоозащитники "Арго" г. Обухов Киевской области. Зоозащитники просят огласки нескольких случаев огнестрельного убийства животных и жалуются, что полиция бездействует.

Первый расстрел собак произошел еще в прошлом году

"Первый случай, когда есть все доказательства, проведенные экспертизы, есть видео признания убийцы. Дело подходило к суду, но неожиданно для нас закрыто. Номер производства #12025111230002365 от 01.12.24 Следователь Виктория Скиртач. Поступило письмо заявителю, члену нашей Зоозащитной организации, что дело закрыто, что это был несчастный случай гибели животного", — описали ситуацию в публикации.

В Обуховском районе расстреляли нескольких собак
Убитые собаки

Второй случай расстрела собак произошел, по словам зоозащитников, на блокпосту. Один из членов организации вызвал на место гибели собаки патруль. Также прибыла следственная оперативная группа, заявление было принято, а тело собаки якобы забрали на экспертизу. Однако производство, утверждается в публикации, не открыто. По словам зоозащитников, номер телефона заявителя блокируют, общения с ним избегают и "грубо себя ведут".

Обращение к правоохранителям из-за расстрелов собак в Обуховском районе
Неравнодушные обратились в полицию

Как сообщал "Телеграф", в Кривом Роге неизвестный расстрелял дворовую кошку и птиц. Инцидент произошел в районе Ингулец.

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#Киевская область #Расстрел #Зоозащитники #Тварини