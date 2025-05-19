Несовершеннолетняя фанатка российского маньяка убила ребенка в Бердянске: что известно (фото)

Полиция сутки искала тело

В оккупированном Бердянске 17 мая нашли тело семилетней девочки. Его обнаружили в лесополосе со следами насильственной смерти. Ребенок исчез накануне, когда вышел на прогулку во двор. Предварительно – убийцей может оказаться другая несовершеннолетняя.

Российский телеграмм-канал SHOT заявляет, что оккупационная полиция задержала 14-летнюю девушку. Якобы та пыталась подражать известному российскому убийце — "битцевскому маньяку".

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Заявляется, что на месте убийства найдена записка с признанием в любви маньяку. Предварительно — убийство могло быть совершено именно способом, как убивал своих жертв россиянин — молотком по голове. Ребенок гулял во дворе на улице Кабельщиков – тело нашли неподалеку.

Тело ребенка нашли в лесополосе

Лесополоса не очень далеко от улицы, где пропал ребенок

Александр Пичушкин или "битцевский маньяк", "убийца с шахматной доской" — российский серийный убийца, который хотел совершить 64 убийства по количеству ячеек на шахматной доске. Убивал в Москве, в Битцевском лесу. Жертв сначала сбрасывал в колодце канализации, а затем бил по голове именно молотком. Подтверждены 49 жертв, всего он признался в 60 убийствах. Активно убивал с 2001 года, однако серию полиция заподозрила только в 2005. Почти половина его жертв оставалась неопознанной, пока он не рассказал об этом полиции после своего ареста в 2006 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на территории Украины, в частности, в Бердянске убивали жертв разные серийные маньяки. Кроме Чикатило, их было немало.