Жуткое ДТП в Киеве: мотоциклист влетел на большой скорости в столб (видео)

Медики пытаются спасти пострадавшего

В Киеве на проспекте Степана Бандеры, возле станции метро Почайна, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пострадал мотоциклист.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По предварительной информации, водитель мотоцикла на большой скорости не справился с управлением и врезался в столб.

Удар был настолько сильным, что двухколесный буквально "завис" в вертикальном положении, опершись на опору.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. В настоящее время за жизнь пострадавшего мотоциклиста борются медики, как отмечают очевидцы. О его состоянии пока официально не сообщается.

На месте ДТП работают правоохранители, устанавливающие обстоятельства инцидента. Движение на участке проспекта временно осложнено.

Свидетели публикуют видео с места аварии, на которых видно, как мотоцикл "застрял" в вертикальном положении у столба.

12:30 Полиция Киева сообщила, что произошло ДТП на проспекте Степана Бандеры в направлении Северного моста с участием мотоциклиста и легкового автомобиля Skoda.

По предварительной информации, водитель Skoda не справился с управлением и подрезал мотоциклиста. В результате маневра водитель двухколесного транспортного средства выехал на обочину и врезался в заградительную опору.

Мотоциклист получил серьезные травмы — в частности, травмы головы и перелом голени. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где он получает необходимую помощь.

Оба участника ДТП, по словам правоохранителей, визуально были трезвыми. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На месте аварии

Напоминаем, что на днях в Киеве произошло ДТП, в результате которого автомобиль буквально разорвало. В машине находились двое мужчин и оба серьезно пострадали.

Как отметили очевидцы, автомобиль занесло по мокрой дороге и он врезался в конструкцию на Дарницком мосту. От удара машину разорвало пополам, ее часть повисла под мостом.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом грузовик "Новой почты" врезался в фуру. Свидетели аварии говорят, что мужчина пострадал и якобы находится в тяжелом состоянии.