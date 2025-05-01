Забили собаку до смерти и сняли это на видео. Полиция ищет жестоких подростков на Закарпатье

Инцидент произошел на Хустщине

На Закарпатье подростки забили до смерти собаку, которая была привязана на цепи. Ужасный инцидент произошел в селе Березово Хустского района.

Об этом сообщает журналистка Марина Алдон, полиция уже отреагировала на ситуацию. Отмечается, что инцидент произошел 30 апреля.

По данным следствия, группа подростков в селе издевалась над собакой. Животное били палкой и записывали это на видео. Жестокие кадры уже появились в сети. На видео слышно как подростки смеются и обсуждают, как и куда будут бить собаку.

Осторожно! Видео содержит чувствительные кадры.

Несчастное животное не могло даже убежать от обидчиков, ведь было привязано на цепь, которая еще и обкрутилась об опору. По комментариям на видео слышно, что животное погибло от полученных травм.

"Это официальное обращение о жестоком обращении с животными! Зло должно быть наказано!" – написала журналистка.

В то же время, полиция Закарпатской области уже отреагировала на ситуацию. Следователи выясняют все обстоятельства преступления и причастных к жестокому обращению с животным.

"Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в заявлении правоохранителей.

К тому же копы просят граждан распространить информацию и помочь установить лица, причастные к убийству собаки. Украинцы могут обратиться в ближайшее отделение полиции или на линию 102.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под Ивано-Франковском подростки жестоко убили 19-летнего парня.