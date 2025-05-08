Жену военного сбил "бусик", но полиция не признала ее потерпевшей: детали скандала (фото, видео)

Эта авария произошла 4 апреля в селе Данич в Ровенской области, и ее последствия все еще ощутимы для пострадавшей, а расследование не завершено. Более того, женщина даже не признана потерпевшей, несмотря на сильные травмы.

Анастасии Кравчук – 28 лет. Женщина сама воспитывает пятимесячную дочь, пока ее муж защищает Украину. Анастасия говорит: ее сбили на велосипеде, когда водитель Ford Transit выехал на встречную.

Вроде бы понятная ситуация превратилась в настоящий ад: несмотря на длительное лечение и состояние здоровья, которое не позволяет даже держать на руках пятимесячного ребенка, женщина все еще не пострадавшая в расследовании. "Телеграф" разобрался в ситуации и выяснил, почему расследование затянулось.

Как произошло ДТП

В велосипедистку на встречной полосе врезался автомобиль Ford Transit. Автомобилем управлял 22-летний житель Житомирщины.

"Автомобиль принадлежит агрофирме "Фаворит-Агро". Первыми на месте аварии появились не медики, а так называемые "представители" агрофирмы. Они смеялись и шутили с полицией — это видела моя сестра, которая и сделала фото после того, как меня, окровавленную и без сознания, забрала скорая", — говорит Анастасия.

Женщина серьезно пострадала

Анастасию забрала скорая

Что было дальше

Женщину сначала отвезли в местную больницу, а затем в Ровно. У нее многочисленные ушибы, выбитый зуб, есть перелом, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Муж Анастасии после ДТП вынужден был временно покинуть службу, чтобы ухаживать за женой. Анастасия говорит, что он неоднократно сообщал следователю Ольге Юхниче о состоянии жены. Но семья получила постановление отказать в признании потерпевшей.

Полиция фотографирует место происшествия

Следователь Ольга Юхнич

Адвокат Константин Глоба говорит: "На фото тормозной путь по встречной, сколько, метров 20? Вывод о легких телесных? Это издевательство? ". Он также призвал нардепа Софию Федину присмотреть за расследованием.

Что говорят в полиции

Позиция полиции, обнародованная публично: следствие ведется по ч.1 ст.286 УК — нарушение ПДД. Официально речь идет о "легких телесных повреждениях" и отмечается, что водитель "бусика" был трезв.

У пострадавшей женщины – многочисленные травмы лица

Представитель ГУНП Ровенской области Мария Юстицкая в комментарии "Телеграфу" отметила, что признать потерпевшим лицо могут только, если у него "определены телесные повреждения средней тяжести". Легкая степень была определена по первичным документам из больницы.

"Она сначала предоставила документы, где лечилась в первом заведении, а потом продолжила лечение в другом и не проинформировала следователя. Ни она, ни адвокат. После завершения лечения она не предоставила документов, — говорит пресс-секретарь, — После сообщения на странице в Фейсбуке, следователь направила в суд ходатайство об изъятии этих документов из медучреждения. Будет назначаться, когда мы изымем эти документы, дополнительная судебно-медицинская экспертиза". Также известно, что может быть назначена дополнительная инженерно-транспортная экспертиза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ровно в местной гимназии произошла чрезвычайная ситуация — учитель душил ребенка на уроке. В школе начали расследование.