Появилось полное видео жестокого убийства Ганула в Одессе

Преступление квалифицировали как убийство, совершенное по заказу

Полное видео убийства Демьяна Ганула появилось в сети. Активист был застрелен в Одессе 14 марта.

Видео опубликовал Telegram-канал "**евая Одесса". Ранее была обнародована обрезанная версия видео. На полной видно, что сначала Ганула очень сильно толкнули и, вероятно, ударили. Он был мужчиной крепким, но не устоял на ногах и упал в отдалении от напавшего (его в начале видео не видно). После этого удара активист не поднялся, а напавший подошел и произвел два выстрела ему в голову.

Внимание! Видео содержит тяжелые для восприятия кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой

Убийство Демьяна Ганула — что известно

Активист был застрелен в центре Одессы 14 марта. Стрелец с места преступления скрылся, однако вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался Сергей Шалаев, служивший в 28 ОМБР.

В июле 2024 года Ганул обращался в СБУ с просьбой о защите, потому что получал многочисленные угрозы. Основная версия убийства Демьяна — политическая, по заказу или даже исполненная Россией, чтобы запугать проукраинских активистов.

Как сообщал "Телеграф", 19 марта сотни людей собрались в Одессе, чтобы провести в последний путь Демьяна Ганула. Его жена Жанна Вознюк поблагодарила всех, кто пришел проводить его в последний путь и назвала смерть мужа не только своей личной утратой, но и потерей всей Одессы и Украины.