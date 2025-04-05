Микроавтобус столкнулся с автовозом под Львовом, есть жертвы (фото и видео)
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Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии
На трассе во Львов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись 2 автомобиля: микроавтобус и грузовик, перевозивший машины. В результате мощного удара пострадали люди, есть также погибшие.
Как сообщает ГСЧС Львовщины, это произошло вблизи города Судовая Вишня Яворовского района. Уведомление о ДТП поступило в Службу спасения в 06:58.
В сети показали кадры с места происшествия:
В салоне изувеченного микроавтобуса зажало людей, они нуждались в неотложной помощи. Спасатели применили спецоборудование, чтобы снять крышу и двери транспортного средства.
В результате оперативной работы чрезвычайников удалось деблокировать двух пострадавших — водителя и пассажирку микроавтобуса. Оба находились в тяжелом состоянии, их сразу передали медикам скорой помощи.
"Также спасатели освободили тела двух погибших пассажиров ", — говорится в сообщении.
По информации патрульной полиции Львовской области, столкновение произошло на трассе "Львов — Шегини". Правоохранители организовали реверсное движение транспорта, чтобы избежать пробок и дать возможность спецслужбам беспрепятственно выполнять свою работу. Водителей просят по возможности объезжать указанный участок дороги.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 апреля в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое парализовало движение транспорта на полтора часа.