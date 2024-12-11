В Киеве хозяин издевался над собакой: жестокое видео в сети нашла полиция

Правоохранители нашли это видео во время мониторинга социальных сетей

В Киеве на улице Драгоманова очевидцы заметили, как хозяин издевается на своей собакой. Данный факт был снят на видео и уже вскоре облетел социальные сети.

Автор поста сообщил, что полицию на место происшествия вызвать не успели. Однако доказательства жестокого инцидента запечатлены.

Вскоре в пресс-службе Полиции Киева было сообщено, что правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. Как оказалось, они наткнулись на данное видео во время мониторинга социальных сетей.

"Личность правонарушителя установлена, в настоящее время продолжаются меры по его задержанию", — говорится в сообщении.

За совершенное правонарушение законодательством предусмотрено наказание – до трех лет лишения свободы с конфискацией животного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Николаевской области на улице в Арбузинке мужчина избил питбуля. Он совершил преступление железным прутом. Вскоре полиция нашла обидчика животного. Им оказался 67-летний житель, он рассказал свою версию. По его словам, питбуль напал на соседскую овчарку и покусал ее.