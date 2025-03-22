В Днепре нашли свалку мертвых животных: на жалобы местных пока никто не отреагировал

На свалке лежит около десятка мертвых свиней

В Днепре прохожие обнаружили свалку с мертвыми животными. Сообщается, что она расположена в Новокодакском районе, что в западной части города.

Видеозаписи были обнародованы местным telegram-каналом "ХДніпро". Место расположено между Диёвка-1 и Диёвка-2.

"В посадке между Диёвкой-1/2 обнаружили свалку домашних животных. Никто не реагирует, местные жители просят огласки", — говорится в подписи к видео.

На первом видео можно заметить по меньшей мере четыре тушки мертвых животных, предположительно свиней. На втором показано еще по меньшей мере шесть тел. Впрочем, не совсем понятно, является ли это одним и тем же местом или двумя разными.

По всей видимости, некоторые из трупов там лежат уже значительное время, так как на них видны следы разложения. Сами видеозаписи "Телеграф" публиковать не будет, но желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в Одесской области женщина хранила в собственной квартире тело своего умершего сына. Согласно информации из соцсетей, труп мог пролежать там 11 дней.