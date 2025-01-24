Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности: тогда злоумышленник был еще несовершеннолетним

В 2000 году подросток задушил старушку и остался безнаказанным

14-летний парень, которому пообещали 400 гривен, убил пожилую женщину в Запорожье. Денег он так и не получил, вместо этого правоохранители объявили ему подозрение.

Сегодня мужчине уже 39 лет. Наказание догоняет его четверть века спустя. Об этом сообщает Полиция Запорожской области.

"В 2000 году в Запорожье 14-летний местный парень вместе с гражданином другого государства совершил разбойное нападение на 71-летнюю местную жительницу. За соучастие "напарник" пообещал ему 400 гривен "вознаграждения". Во время совершения преступления несовершеннолетний удерживал жертву и не рассчитав силы, задушил ее. Тогда злоумышленники скрылись, оставив на месте следы, которые даже через годы сработали благодаря криминалистическим учетам", – говорится в публикации.

Отмечается, что особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми вплоть до октября прошлого года, пока фигурант, которому уже исполнилось 39 лет, не совершил еще одно правонарушение – уже на территории Николаевской области. В это время правоохранители обнаружили некоторые совпадения по криминалистическим учетам.

Как выяснилось, в 14-летнем возрасте фигурант летом продавал пакеты на одном из рынков, когда иностранец предложил ему помочь отобрать у пенсионерки товар. Обещанная плата за соучастие для подростка в то время была немалой – 400 гривен (для сравнения – размер средней заработной платы составлял 118 гривен).

"В дом 71-летней жертвы подельники проникли ночью. Парень повалил женщину на пол и удерживал за горло, что привело к удушению. Тогда злоумышленники беспрепятственно забрали сумки с одеждой на продажу и скрылись с места происшествия", – пишет пресс-служба.

Несовершеннолетний злоумышленник тогда так и не получил обещанных денег. Для конспирации подельники сели в разный транспорт и поехали в разных направлениях. После этого парень своего сообщника не видел.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой), п. 6 ч. 2 ст. 115 УК (Умышленное убийство) Украины. Также правоохранители устанавливают личность и местонахождение второго участника преступления.

Напомним, осужденные чиновники отныне смогут заменить наказание на военную службу в специализированных подразделениях. Кабинет Министров Украины внес соответствующие изменения в правила призыва во время мобилизации.