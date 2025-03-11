Повесил женщину на колготках после пикантного замечания: как суд наказал мужчину

Мужчина полностью признал свою вину

Ленинский районный суд Николаева признал виновным 45-летнего мужчину в умышленном убийстве женщины и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Трагедия произошла 29 декабря 2022 года в парке "Дубки", где осужденный вместе с потерпевшей употреблял алкоголь.

Как стало известно из Единого реестра судебных решений, после распития спиртного между ними возник спор. Причиной конфликта стало недовольство женщины действиями мужчины во время интимной близости.

Ее слова вызвали агрессию у осужденного – он несколько раз ударил ее руками и ногами по лицу, вызвав перелом костей носа, синяки и ссадины на голове. От полученных травм женщина потеряла сознание.

После этого мужчина решил избавиться от нее и инсценировать самоубийство. Он снял с нее колготки, обмотал их вокруг шеи потерпевшей и привязал к ветке дерева, подвесив тело. Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть женщины наступила от механической асфиксии из-за удушения. Признаки насильственной смерти, в частности странгуляционную борозду на шее, были зафиксированы экспертами.

В ходе следствия и судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он также признался, что после убийства пытался скрыть следы преступления – выбросил мобильный телефон потерпевшей и скрылся с места происшествия.

Суд учел рецидив преступлений – ранее судимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал тюремный срок. Несмотря на признание вины, суд принял решение о лишении свободы сроком на 12 лет, указав, что характер преступления отличался особой жестокостью.

Также суд обязал осужденного заплатить более 15 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что в Одесской области подросток случайно застрелил товарища во время фотосессии. Инцидент произошел в Подольском районе в ночь на 8 марта.