Появились новые детали взрывов в Ивано-Франковске: кураторы из ФСБ подорвали завербованных подростков (фото, видео)

Подозрение могут выдвинуть еще двум девушкам, знавшим о взрывчатке

Взрыв у железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске 11 марта стал результатом спецоперации российских спецслужб, взорвавших завербованных ими подростков. Молодые люди переносили самодельное взрывное устройство, когда его дистанционно активировали кураторы из РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Правоохранители установили обстоятельства теракта "по горячим следам".

По их данным, 17-летний парень погиб на месте, а его 15-летний сообщник потерял обе ноги и был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали двух местных студентов через Telegram-каналы, предлагавшие "легкие деньги". В обмен на 1700 долларов подростки изготовили две взрывчатки, замаскированные под термосы, и получили инструкции по их размещению. Для конспирации они работали в съемной квартире, которую также обеспечили оккупанты.

Около 18:30, когда молодые люди направлялись в определенную локацию, российские кураторы, отслеживая их передвижение по GPS, дистанционно взорвали взрывчатку прямо в их пакете. Взрывная волна ранила еще двоих прохожих. Одновременно было активировано второе устройство в квартире, которая использовалась для прикрытия теракта.

15-летнему подростку уже сообщено о подозрении по статьям:

пособничество в совершении теракта, повлекшее гибель людей (ч. 5. ст. 27, ч. 3. ст. 258 УК Украины);

незаконное изготовление взрывчатых веществ по предварительному сговору (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

Ему грозит пожизненное заключение. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности двух 15-летних девушек, знавших о подготовке взрывов.

СБУ предостерегает украинцев: российские спецслужбы сменили тактику и начали взрывать собственных агентов. Оккупанты используют их "втемную", а затем ликвидируют, чтобы избавиться от лишних свидетелей. Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание – это попытка сделать вас террористом-смертником.

Чтобы избежать ловушки российских спецслужб, сообщайте о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника". Служба безопасности гарантирует полную конфиденциальность, каждое сообщение будет тщательно проверено.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что российские спецслужбы изменили подход к проведению терактов в Украине. Теперь они дистанционно взрывают исполнителей атак для того, чтобы убрать свидетелей и избежать выплаты обещанных за совершенные преступления денег.