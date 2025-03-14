Прямо возле заправки на Запорожье нашли человеческие останки (видео)

Череп лежал прямо на территории заправки

В Запорожской области местные жители натолкнулись на жуткую находку. Недалеко от заправки на дороге в Кушугум были обнаружены остатки человека.

На распространенном в сети видео ясно видно, что на траве рядом с заправочной станцией лежит часть человеческого черепа без нижней челюсти. Обстоятельства, при которых человеческие останки оказались в этом месте, остаются неизвестными. Видео опубликовал телеграмм-канал "Труха-Запорожье".

Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента. Некоторые комментаторы считают, что человеческий череп могли притянуть на это место животные, в том числе собаки. Остальные предполагают, что это могут быть останки молодого человека, ведь зубы в хорошем состоянии.

По данным МВД Украины, по состоянию на ноябрь 2024 года, в стране пропавшими без вести числятся более 50 тысяч человек – как военных, так и гражданских. Были и такие случаи, когда пропавшего без вести человека признавали, когда не обнаруживали его останки на развалинах обстрелянных россиянами домов.

Ранее "Телеграф" писал, что останки человека нашли у болота под Киевом. Что с ними делали, сообщил староста села.