Опасные развлечения: в Одессе подростка убило током на железной дороге, полиция начала расследование

Правовая квалификация инцидента будет определена после того, как установят все обстоятельства произошедшего

В Одессе у железнодорожной станции на Балтской дороге погиб подросток, по факту его смерти правоохранительные органы начали расследование. Предварительно, его убило током во время того, как он со своим товарищем пытался залезть на крышу поезда.

Об этом сообщила Национальная полиция Одесской области. Отмечается, что трагедия произошла 9 марта, о ней сообщил правоохранителям прохожий.

"Предварительно установлено, что двое парней поднялись на неподвижное влечение, где их ударило током. К сожалению, один из них погиб, другому оказывается помощь", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в городе трагедии работали следственно-оперативная группа, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики. Правовая квалификация инцидента будет определена после того, как установят все обстоятельства произошедшего.

"Полицейские в очередной раз предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии. Также призываем взрослых контролировать досуг и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения. Помните, что железная дорога не место для развлечений", – отмечается в сообщении ГУНП.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде 17-летний подросток чуть не погиб под колесами тепловоза. Очевидцы отмечают, что он был в наушниках и не услышал приближения опасности. А во Львове ребенок решил взобраться на вагон поезда, чтобы сделать селфи. Это завершилось путевкой в больницу.