Горел заживо и кричал: в Киеве подросток вылез на вагон электрички и его ударило током (фото, видео 18+)

Сейчас парень находится в больнице с ожогами

В Киеве на крыше электрички заживо горел 12-летний парень. Это уже третий подобный случай по Украине за последние дни.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов в Telegram. Там же были опубликованы соответствующие видео и фото.

"Он залез между вагонами поезда "Киев-Козятин" и получил удар током", – пишет канал "Твой Киев".

На кадрах видно, что возле парня после трагедии скопились люди. Сам он истошно кричит и время от времени пытается подняться.

Отмечается, что по предварительной информации парень жив. Он госпитализирован с тяжелыми ожогами.

В полиции Киева говорят, что предварительно, несовершеннолетний вылез на вагон электрички и был поражен электрическим током.

На месте работают следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и ювенальные полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подобные случаи

10 марта в Одессе двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их ударило током. Один из них погиб, другой получил травмы. О происшествии правоохранителям сообщил случайный прохожий.

На месте работали следователи, спасатели и медики.

Еще один случай произошел несколько дней назад в районе Южного вокзала Полтавы парня, залезшего на вагон-цистерну, ударило током. Потерпевший – 2008 года рождения. Молодого человека госпитализировали и оказывают необходимую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ужгороде 17-летний подросток чуть не погиб под колесами тепловоза. Очевидцы отмечают, что он был в наушниках и не услышал приближения опасности. А во Львове ребенок решил взобраться на вагон поезда, чтобы сделать селфи. Это завершилось путевкой в больницу.