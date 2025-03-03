Мать оставила маленькую дочь в ванной и та утонула: решение суда удивляет

После этой трагедии женщина прошла лечение от алкоголизма

В Житомире суд принял решение в отношении женщины, которая оставила без присмотра свою малолетнюю дочь в ванной во время купания, в результате чего ребенок утонул. Свою вину она полностью признала и раскаялась.

Об этом сообщается в реестре судебных решений. Там отметили, что происшествие случилось 24 июня 2024 года.

В тот день находясь в состоянии алкогольного опьянения мать купала в ванной комнате свою маленькую дочь. Затем она оставила ребенка на некоторое время без присмотра в наполненной водой ванной и пошла в другую комнату. К моменту ее возвращения ребенок уже не подавал признаков жизни.

В ходе судебного заседания женщина свою вину в совершении уголовного правонарушения признала полностью, искренне раскаялась в совершенном. Она рассказала, что выпила две рюмки водки в тот день и решила искупать дочь. Затем она отлучилась, по словам обвиняемой, примерно на минуту, а когда вернулась, увидела, что ребенок упал вниз лицом и не подает признаков жизни. Схватив девочку на руки, мать выбежала на улицу и принялась звать на помощь. Соседи вызвали скору, но спасти девочку не удалось.

Известно, что эта семья состоит на учете как неблагополучная. После этой трагедии женщина прошла лечение от алкоголизма. Вместе с мужем воспитывают малолетнего сына.

Суд постановил признать обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины и назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы.

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины, суд освободил женщину от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием, если она в течение испытательного срока (два года) не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на нее обязанности, а именно: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Львовщине мужчина избил своего знакомого гидравлическим шлангом. Стало известно, какие решение по этому делу вынес суд.