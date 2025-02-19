Пенсионерка избила палкой и укусила другую пожилую женщину: какое наказание избрал суд

Подсудимая раскаялась в содеянном

В Одесской области между двумя соседками возник конфликт из-за недоразумения в вопросе уборки подъезда. Одна пенсионерка перешла от слов к делу и избила вторую пожилую женщину палкой, а в завершение укусила.

Об этом говорится в приговоре Раздельнянского районного суда Одесской области, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе отмечается, что потасовка произошла в подъезде многоквартирного дома. Подсудимая нанесла потерпевшей не менее двух ударов деревянной палкой по разным частям головы, после чего укусила ее за левое предплечье.

Своими действиями злоумышленница нанесла физический вред соседке в виде следующих телесных повреждений: ушибы мягких тканей в переднем отделе теменного участка и в левом височно-теменном участке волосистой части головы, ссадина (с синяком) на левой щеке, ссадина со стороны внутреннего полукруга в нижней трети левого предплечья, говорится в приговоре.

Также сообщается, что указанные телесные повреждения не относятся к опасным для жизни, имеют мимолетные последствия длительностью не более 6 дней и по указанному критерию квалифицируются как легкие телесные повреждения.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние подсудимой, а отягчающим наказание обстоятельством – совершение уголовного правонарушения в отношении пожилого человека.

Суд признал подсудимую виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 125 УК Украины и назначил ей наказание в виде штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850,00 гривен.

Ранее в Милане (Италия) произошла стрельба в заведении общественного питания. Во время инцидента погиб 26-летний мужчина, а еще один получил ранения. Известно, что убитый и раненый мужчины были родом из Украины.