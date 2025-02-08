Мужчину нашли мертвым и замкнутым вместе с двумя доберманами в Киеве (видео)

Собаки ищут новый дом

В Киеве во время очередного вызова полиции зооволонтеры обнаружили двух беспомощных молодых доберманов, которые почти 4 дня были заперты с мертвым хозяином в квартире.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group. Отмечается, что именно лай собак и то, что в квартире постоянно горел свет, стало поводом к вызову правоохранителей.

"Повод для вызова: 4 суток не выходит на связь человек, в квартире свет горит, телефон звонит. Усложняло ситуацию то, что внутри лаяли собаки, по словам соседей, — два добермана", — говорится в сообщении.

Чтобы полиция имела возможность провести следственные действия и не навредить собакам, была привлечена также команда по спасению животных Киева.

"Мы зашли первые, псы поохранили немного для проформы и без сопротивления зашли на кухню, где мы их закрыли, чтобы дать возможность провести следственные действия", — добавляют зооволонтеры.

По их словам, это происходило ночью, и обычно команда не забирает животных себе. Но при осмотре квартиры полиция обнаружила мертвым их владельца. К тому же животные четыре дня не ели и с виду были добрыми и беспомощными.

"Приюта у нас нет, поэтому пока полицейские проводили следственные действия, мы решали, куда можно девать двух больших псов посреди ночи. Они уже 4 дня без еды, а потом их закроют и в следующий раз открыть квартиру можно будет неизвестно когда", — добавляет команда спасения животных.

На месте волонтеры решили на время забрать животных. Их сначала госпитализировали для оказания медицинской помощи. Оказалось, что животным примерно год. Их имена зооволонтеры не смогли узнать, потому назвали Артемон и Вадемон. Сейчас доберманы ищут новый дом.

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