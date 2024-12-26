На глазах у ребенка мужчина избил собаку, ведь та сходила в туалет: что ему грозит (фото)

Собаку доставили в приют, где оказывают необходимую помощь

Сотрудники полиции Киева начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве. В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший муж жестоко обращался с собакой. Речь идет о самке породы той-терьер, ее возраст — 11 лет.

Женщина предоставила правоохранителям видео, на котором видно, как 30-летний мужчина в присутствии ребенка издевается над собакой за то, что она справила нужду не в установленном месте.

В сети также появились фото собаки. На кадрах видно, что она очень напугана.

Сотрудники полиции изъяли собаку и передали ее в специализированный приют, где она проходит медицинское обследование и получает необходимую помощь.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Если мужчину суд признает виновным, ему может грозить тюремное заключение на срок до трех лет лишения свободы. На данный момент ведется досудебное расследование.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Черкассах обнаружили собаку в камере хранения магазина. Это вызвало возмущение в соцсетях.