В Грузии убили Соловьева - его тело нашли в реке

Преступники действовали очень дерзко и нагло

В Грузии жестоко убили бизнесмена из Тулы Виктора Соловьева, который приехал на местный горнолыжный курорт вместе со своей супругой. Мужчину застрелили, а затем его тело выбросили в реку Накра.

Злоумышленников удалось задержать правоохранителям. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Известно, что российский турист Виктор Соловьев вместе с супругой Алиной приехал на новогодние праздники в Грузию. Пара ехала на своем авто по дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди.

Местные же бандиты в это время следили за молодыми людьми и в какой-то момент перегородили им дорогу машиной.

Виктор вышел из авто и попытался поговорить с мужчинами, однако они несколько раз выстрелили в него. После этого один из неизвестных сел к Алине в машину и поехал. Девушке угрожали пистолетом, а затем решили оставить ее на дороге. Россиянка добралась до посольства РФ в Грузии и уже оттуда была вызвана полиция.

Ее мужа в этот момент второй злоумышленник увез на другом авто. Как оказалось, мужчина скончался от огнестрельных ранений и его бездыханное тело преступники сбросили в реку Накра, где его и обнаружили полицейские.

По предварительным данным, мотивом жестокого убийства стал грабеж.

Грузинские правоохранители нашли машину подозреваемых со следами крови. Позже полиция задержала предполагаемых нападавших. Ими оказались местные жители 38-ми и 32-х лет.

Им предъявили ряд обвинений. Предполагаемым убийцам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в деревне Мониатис на Кипре отыскали тела двух считавшимися без вести пропавшими россиянок. Обеих туристок разыскивали с ноября. Подозреваемым в убийстве является 32-летний гражданин Сирии.