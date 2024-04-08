Был пьян и провоцировал конфликт: появились подробности убийства подростка в киевском фуникулере

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Стали известны подробности страшной трагедии, которая произошла на верхней станции киевского фуникулера, где был убит 16-летний подросток. Парня толкнул неадекватный мужчина и подросток налетел на стекло, которое перерезало ему сонную артерию.

Как оказалось, парня убил мастер-сержант Управления государственной охраны Украины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Детали происшествия сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний при падении разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

После получения травмы Максим (так звали погибшего парня) смог подняться по 15 ступеням лестницы, где упал и до приезда скорой медицинской помощи скончался.

Максиму было всего 16 лет

Как нам стало известно, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был оперативно задержан.

Злоумышленник был оперативно задержан

Убитый парень — несовершеннолетний Матерухин Максим Александрович 2007 года рождения — учился в 10 классе столичной спортивной школы СОШ №36.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в совершении умышленного убийстве. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Максим учился в 10 классе

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