Все вокруг было в крови: подробности резонансного убийства подростка на станции фуникулера в Киеве (фото, видео 18+)

Злоумышленника оперативно задержали

В воскресенье, 7 апреля, на станции киевского фуникулера произошел жуткий инцидент — здесь был убит 16-летний подросток. Парня толкнул неадекватній мужчина и подросток налетел на стекло, которое перерезало ему горло.

Максим, так звали погибшего, скончался на месте происшествия от обильной потери крови. Подробности инцидента рассказали в столичном Телеграм-канале.

Так, компания из 9 несовершеннолетних ребят решила проехаться на фуникулере. В дверь вагончика за молодыми людьми зашел мужчина, который ко всем приставал и влез в разговор подростков, в том числе с вопросам о том, готовы ли они защищать Родину.

Когда вагончик остановился, Максим (погибший) выходил из компании подростков последним. К нему подошел упомянутый выше человек и сказал, что сейчас проверит, как Максим готов защищать Украину. Неадекватный мужчина толкнул подростка, в результате чего Максим упал и головой разбил стекло. Осколки стекла разрезали ему шею и повредили сонную артерию.

Парень упал на лестницу и истек кровью на глазах у пассажиров. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть парня. Ему было 16 лет.

Максиму было всего 16 лет

Нападавший, по информации СМИ, за 2 недели до этого стал фигурантом по делу о домашнем насилии. Злоумышленника оперативно задержали. Как оказалось, предполагаемый 30-летний убийца работал в правоохранительных органах.

Следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительных органах и несовершеннолетним юношей возник конфликт. После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Место трагедии

Злоумышленника задержали

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному правоохранителю готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве — его уже отстранили от выполнения своих обязанностей. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Фото с места трагедии

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