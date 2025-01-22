В Баварии в парке мужчина напал на детей с ножом - есть убитые и раненые (фото)

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

В среду, 22 января, в немецком городе Ашаффенбург, в парке Шёнталь в центре города произошел кровавый инцидент — здесь злоумышленник напал с ножом на группу людей. В результате этого был убит двухлетний мальчик и 41-летний мужчина.

Еще несколько человек получили серьезные ранения и в критическом состоянии находятся в больнице. Об этом сообщает издание RFI.

Известно, что в Баварии 28-летний афганец с возможными нарушениями психики вооружился ножом и пошел в центральный парк. Здесь он проследовал за 5 детьми из ясельной группы, которые прогуливались вместе с воспитателями, и напал на них. Общее число пострадавших составляет пять человек.

Местная полиция подтвердила, что в ходе нападения был убит мальчик 2-х лет и 41-летний мужчина. Кроме того, "двое тяжелораненых находятся в больнице". Среди пострадавших с тяжёлыми травмами также может быть ребёнок.

По предварительным данным нападавшим оказался 28-летний афганец, который ранее проявлял признаки психических расстройств. Мужчина приехал в Германию в ноябре 2022 года, но официальное убежище ему не предоставили.

В конце прошлого года он объявил о своем добровольном отъезде. После этого его ходатайство о предоставлении убежища было прекращено, но афганец остался в стране.

По информации полиции, движение поездов было на время приостановлено, так как подозреваемый пытался скрыться, убегая по железнодорожным путям. Парк Шёнталь площадью девять гектаров также был оцеплен.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Инцидент произошёл в немецком городе Ашаффенбург, в парке Шёнталь

Напомним, в марте прошло года общественность Германии всколыхнула новость об убийстве 27-летней украинки Маргариты Разаз. Виновны в убийстве — муж и жена. Последняя – гражданка России. Супруги втерлись в доверие к украинцам, а после этого решили хладнокровно убить 27-летнюю мать, а также похитить ее маленькую дочь Мию. Кроме Маргариты, бесследно исчезла и ее мать — 51-летняя Марина Стеценко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в немецком городе Росток в лагере для беженцев нашли тяжело раненым 46-летнего украинца. Скорая приехала слишком поздно и через некоторое время он скончался.