В Днепре мужчина ударил ножом полицейского на вокзале: подробности и видео

Нападавшего задержали на месте

В Днепре на железнодорожном вокзале полицейский получил ножевое ранение во время проверки документов. Конфликт возник после того, как представители территориального центра комплектования (ТЦК) попросили 45-летнего мужчину показать военно-учетные документы.

После отказа нарушитель достал из кармана нож и ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Днепропетровской области.

Все началось с того, что мужчина отказался показать свои документы работникам ТЦК. Когда они настояли на проверке, он вытащил из кармана нож и напал на полицейского.

После нападения полицейский обратился в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Нападавшего задержали на месте. Полицейские изъяли нож как вещественное доказательство для дальнейших следственных действий.

Правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента. Готовятся материалы для возбуждения уголовного производства по статье 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Задержанный в свою очередь также обратился в полицию с заявлением о нанесении ему телесных повреждений сотрудником ТЦК. По этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 125 УКУ – умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в Днепропетровской области мужчина ранил работника ТЦК ножом. Инцидент произошел в городе Синельниково.