В Одесской области мужчина обиделся на соседа и проткнул его копьем (фото)

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

В Измаильском районе Одесской области произошло резонансное преступление — мужчина напал на своего соседа и проткнул его копьем. Пострадавший получил тяжкие травмы, но остался жив.

На данный момент расследование по делу завершено и направлено в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре этого года в одном из населенных пунктов Сафьяновской ОТГ Одесской области. Местный житель узнал, что его 51-летний сосед якобы оскорбительно высказывался в его адрес.

Мужчина решил прояснить ситуацию — он взял с собой самодельное заостренное металлическое копье и вечером пошел на разборки.

В ходе общения между соседями началась ссора и 47-летний фигурант в порыве гнева ударил своего оппонента копьем в руку и грудь. После этого он спокойно пошел домой.

Свидетель произошедшего вызвал "скорую". Медики констатировали у пострадавшего резаную рану предплечья и проникающее ранение грудной клетки. По заключению судебно-медицинских экспертов, часть из полученных потерпевшим повреждений относится к категории тяжких.

Злоумышленник свою вину не отрицал и признался в содеянном. На время следствия он находился под ночным домашним арестом.

На данный момент мужчине предъявили обвинение в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Расследование по делу завершили и обвинительный акт направили в суд.

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к данной новости и начали писать о том, что в Одесской области царит настоящее "средневековье" и назвали нападавшего "недоделанным Дон-Кихотом":

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе убили таксиста, не захотевшего нарушать правила. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков.

Однако, благодаря быстрой реакции находившегося неподалеку патруля Нацгвардии Украины и вмешательству очевидцев, нападающему не удалось скрыться с места преступления.