Мужчина бросил страйкбольную гранату в николаевское кафе: причина необычная (видео)

Мужчине грозит пять лет ограничения свободы

В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в заведение общественного питания. Долго ему скрываться не удалось.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. Отмечается, что у 34-летнего жителя Одесской области произошел конфликт с персоналом заведения, после чего он решил "отомстить".

Telegram-канал "Ху**ая Одесса" в свою очередь сообщает, что мужчина захотел воспользоваться бесплатным туалетом заведения "Е-боши суши", но ему отказали, так как тот не был клиентом заведения.

Полиция сообщает, что обошлось без пострадавших, однако злоумышленнику теперь грозит до пяти лет ограничения свободы по статье о хулиганстве. На месте были найдены пластиковые осколки, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Мужчину удалось установить благодаря камерам наблюдения, чего его нашли и задержали. Злоумышленник даже пытался изменить внешность, сбрив бороду и изменив прическу, однако это ему не помогло.

Как сообщалось ранее, в Днепре на железнодорожном вокзале полицейский получил ножевое ранение во время проверки документов. Конфликт возник после того, как ТЦК попросили 45-летнего мужчину показать военно-учетные документы.