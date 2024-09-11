Хотел пошутить: стало известно, кто бросил гранату в толпу детей в Киеве (фото)

Хулигану грозит до пяти лет тюрьмы

Полицейские задержали злоумышленника, который бросил гранату на стадион, где в этот момент находилась группа подростков. К счастью, граната оказалась страйкбольной и массовых жертв удалось избежать.

При этом пострадал один из парней — ему понадобилась помощь медиков. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

В Соломенском районе Киева прогремел взрыв. Как оказалось, на один из местных футбольных стадионов неизвестный бросил страйкбольную гранату, которая разорвалась возле группы подростков.

В результате произошедшего к медикам за помощью обратился 17-летний парень — у него была диагностирована "острая реакция на стресс". К счастью, больше никто не пострадал.

На место оперативно прибыли все экстренные службы города. Полицейским удалось установить личность человека, который бросил гранату в толпу детей. Как оказалось, на такой шаг пошел 16-летний местный житель.

Парень гулял на стадионе и находясь в окружении подростков решил "напугать" присутствующих. Для этого он привел в действие страйкбольную гранату, которую купил месяц назад.

Он бросил имитационный боеприпас на землю возле детей и он разорвался, при этом издав громкий звук. Свои действия парень объяснил тем, что хотел "пошутить и напугать" собравшихся.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Парню вменяют "хулиганство" и ему может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет.

Кто может приобрести страйкбольную гранату

Страйкбольные гранаты не являются разновидностью оружия, а представляют собой его имитацию. Для их использования не нужны никакие лицензии и документы.

В Украине приобрести подобный товар может любой желающий. Разрешение на покупку, хранение и транспортировку не требуется.

Однако если страйкбольная гранат будет приведена в действие в общественном месте и кто-то получит в результате ее применения травмы, то человека ждет ответственность по статье "Хулиганство".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева в баре "Зигзаг" взорвалась граната. Ситуация обросла догадками и наделала много шума среди киевлян. Главной же версией произошедшего стало то, что в баре взорвалась учебная граната, которую бармен дал посмотреть одному из посетителей.