Насиловали своих детей и снимали это все на видео. Парочку из Киевщины осудили надолго

Пара выкладывала порно с детьми в Интернет

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области вынес приговор супругам из Киевщины, которые снимали порно с участием детей. По результатам расследования они приговорены к 15 годам лишения свободы.

Правоохранители Киевской области вместе с киберполицией провели масштабное расследование. К делу подключились следственное управление полиции Киевщины и Киевская областная прокуратура, сообщает пресс-служба полиции области.

По материалам следствия, женщина создавала противоправные видеоматериалы с участием двух девушек 2011 и 2013 годов рождения. Ее сообщник, отчим детей, также участвовал в преступлениях. Материалы распространялись по сети Интернет. Супруги развращали двух малолетних девушек и изнасиловали одну из них. В частности, отчим изнасиловал свою падчерицу, а жена снимала это все на камеру. Снятые материалы распространялись в интернете.

Разоблачить преступную деятельность удалось благодаря совместной работе следственного управления полиции Киевщины, областной прокуратуры и отдела противодействия киберпреступлениям.

В декабре 2024 года Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал обоих обвиняемых виновными по статьям об изготовлении и распространении запрещенного контента, развращении несовершеннолетних, насильственных действиях и торговле людьми (статьи 301-1, 156, 152, 149). В настоящее время осужденные находятся под стражей без права на залог.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве двое бывших зэков изнасиловали девочку-подростка. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.