Собаки довели хозяев до стрельбы в Киеве: есть пострадавший (фото)
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Стрелку грозит семь лет в тюрьме
В Киеве прогулка с домашними питомцами закончилась стрельбой. Конфликт между двумя мужчинами, начавшийся из-за ссоры их собак, перерос в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и выстрелил оппоненту в лицо.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По информации правоохранителей, инцидент произошел во дворе жилого дома в Голосеевском районе города.
Следствие выяснило, что во время ссоры 53-летний местный житель достал травматический пистолет и сделал выстрел в 30-летнего мужчину, попав в нижнюю губу. Пострадавшего со сквозным огнестрельным ранением доставили в больницу.
После совершенного, нападавший скрылся с места происшествия. Однако оперативники быстро установили его личность и задержали по месту жительства.
"Правоохранители задержали мужчину по месту его проживания в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а во время проведения безотлагательного обыска жилья злоумышленника изъяли зарегистрированный пистолет травматического действия, газовый пистолет и патроны к ним", — говорится в сообщении.
Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла массовая драка в сауне. По предварительной информации, причиной стало то, что гражданский мужчина напал на жену военнослужащего.