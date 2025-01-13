Собаки довели хозяев до стрельбы в Киеве: есть пострадавший (фото)

Стрелку грозит семь лет в тюрьме

В Киеве прогулка с домашними питомцами закончилась стрельбой. Конфликт между двумя мужчинами, начавшийся из-за ссоры их собак, перерос в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и выстрелил оппоненту в лицо.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По информации правоохранителей, инцидент произошел во дворе жилого дома в Голосеевском районе города.

Следствие выяснило, что во время ссоры 53-летний местный житель достал травматический пистолет и сделал выстрел в 30-летнего мужчину, попав в нижнюю губу. Пострадавшего со сквозным огнестрельным ранением доставили в больницу .

После совершенного, нападавший скрылся с места происшествия. Однако оперативники быстро установили его личность и задержали по месту жительства.

На месте происшествия

"Правоохранители задержали мужчину по месту его проживания в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а во время проведения безотлагательного обыска жилья злоумышленника изъяли зарегистрированный пистолет травматического действия, газовый пистолет и патроны к ним", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый оказался жителем Киева

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла массовая драка в сауне. По предварительной информации, причиной стало то, что гражданский мужчина напал на жену военнослужащего.