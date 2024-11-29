В Киеве женщина вместе с котом выпала из окна многоэтажки (видео 18+)

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В пятницу, 29 ноября, в Дарницком районе Киева произошла трагедия — из окна многоэтажного дома выпала женщина. В руках она держала своего домашнего кота, который разбился вместе с хозяйкой.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщают столичные Телеграм-каналы.

Известно, что из окна квартиры в элитном киевском ЖК "Olympic Park" выпала женщина. В руках у нее был домашний кот белого цвета, который упал на асфальт рядом с хозяйкой.

Очевидцы вызвали правоохранителей, медиков и спасателей. К сожалению, от полученных травм женщина и ее домашний питомец скончались.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева.

Внимание: видео содержит шокирующие кадры! Не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет и впечатлительным людям.

Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла в ЖК OLYMPIC PARK

Напомним, в ноябре в Голосеевском районе Киева произошла трагедия — из окна дома выпала девушка. Бездыханное тело лежало на крыше трехэтажного здания и для его транспортировки понадобилась помощь спасателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Святошинском районе Киева молодая женщина выпала из квартиры на шестом этаже. Очевидцы вызвали "скорую", однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия.