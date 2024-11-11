Умер еще один ребенок: в Тернопольской области семья наелась бледной поганки

Умерла 13-летняя девочка

В Тернопольской области умер второй ребенок, который гостил в семье, отравившейся бледной поганкой. 13-летнюю девочку не смогли спасти врачи столичной больницы "Охматдет", куда ее доставили в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в городе Копычинцы. Семья собирала и ела грибы 27 октября, однако обратилась к врачам всего за три дня. В медучреждение попали восемь детей от трех до семнадцати лет и сожитель матери. Семеро из детей – родные братья и сестры. Еще одна девочка — Виктория, гостила у Микульских. 13-летняя Виктория Михальчук скончалась 10 ноября. Об этом сообщают в полиции Тернопольской области.

Первая смерть в семье произошла 1 ноября — умер 58-летний мужчина. На следующий день не стало младшей дочери его сожительницы. Ей было всего 2,5 года. Состояние других пострадавших остается стабильно тяжелым.

Местные бьют тревогу

Трагедия всколыхнула всю Тернопольщину. Как пишет местное издание "20 минут", жители Копычинец шокированы, что грибы давали и ребенку, которому не было и трех лет. Однако они уверены, что в семье просто нечего было есть. И вообще семью называют неблагополучной. Говорят, что они бедствовали.

Двое детей уже умерли, а другие остаются в критическом состоянии, ведь мама обратилась к медикам слишком поздно. Только 1-летний ребенок и мама не употребляли грибы. Местные простились с умершей накануне 2-летней девочкой. На ее могиле цветы и лампадки.

Местные жители бьют тревогу и требуют, чтобы детей изъяли у матери. Они уверены — дети не имели должной опеки. Они ходили по соседям и просили есть. Соседи говорят, что мама очень сильно избивала детей, даже палками. У них были синяки.

О затруднительном положении детей знали и в школе. Они никогда не делали домашней задачи, всегда были голодными и съедали все, что давали в столовой. Семья была на учете в органе опеки, говорят в горсовете Копычинцев, однако только потому, что у них было 8 детей, и такие семьи согласно законодательству нужно ставить на учет. Насилие не фиксировали. Говорят, что всячески помогали матери и материальной помощью, и с помощью благотворителей.

В Копычинецком городском совете прокомментировали смерть девочки: "С глубокой грустью извещаем о трагической гибели Виктории Михальчук, которая родилась 6 октября 2011 года в селе Белая, Чертковского района. Девочка умерла в результате отравления дикорастущими грибами во время пребывания в гостях".

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Матери грозит до пяти лет лишения свободы.

СПРАВКА: Бледная поганка – один из самых ядовитых грибов в мире. Смертельная доза составляет 50 г свежего гриба. Первые симптомы отравления возникают через 6-48 часов после употребления. Характерные признаки: тошнота, рвота, диарея, сильная боль в животе. Смертность от отравления достигает 50%, а при несвоевременном обращении за медицинской помощью – 90%.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернопольской области скончался мужчина, который накормил семью ядовитыми грибами. В воскресенье, 27 октября, мужчина принес домой собранные грибы и приготовил из них ужин.