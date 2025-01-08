Упал и получил тяжелую травму головы: на горнолыжном курорте умер ребенок, подробности (видео)

На место прибыли медики

На горнолыжном курорте "Плай", что расположен в Сколевском районе Львовской области, во время спуска с горы на лыжах умер ребенок. Медики пытались его спасти, но попытки оказались тщетны.

Об этом на своей странице пишет журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники. По его словам, трагедия случилась в 14:00 8 января.

"Мальчик, спускаясь по красно-черной трассе, на большой скорости влетел в защитную сетку. На видео с камер наблюдения, по информации моих источников в руководстве курорта, видно, как ребенок сделал сальто в воздухе после удара и упал на землю", — пишет Глагола.

Он указал, что медики, оперативно прибывшие на место происшествия, пытались реанимировать ребенка с помощью дефибриллятора, но все их попытки оказались безуспешными – сердце ребенка так и не запустилось.

Что говорят в полиции

"Телеграф" обратился к пресс-секретарю полиции Львовской области Светлане Добровольской за комментарием. Изданию сообщили, что информация устанавливается.

Позже в пресс-службе появились детали о происшествии. Там сообщают, что полицейские Львовской области сейчас устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на одном из горнолыжных комплексов.

"Предварительно установлено, что съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь травмированному не удалось. Сообщения о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14.30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Стрыйского районного управления и сотрудники других подразделений территориального подразделения полиции", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы.

Прибывшие на место происшествия медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он скончался. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернопольской области умер ребенок, отравившись бледной поганкой. 13-летнюю девочку не смогли спасти врачи столичной больницы "Охматдет", куда ее доставили в тяжелом состоянии.