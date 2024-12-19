Сломанный нос и сотрясение мозга: в винницкой школе мужчина в военной форме избил учителя (видео)

Учитель якобы обозвал ученицу

В одной из винницких школ произошел скандал. Отец ученицы избил учителя трудового обучения.

Соответствующее видео публикуют местные паблики. На роликах видно, что агрессивно настроенный мужчина в военной форме несколько раз ударил учителя. Сообщается, что в результате у педагога сотрясение мозга и сломанный нос.

Согласно информации, конфликт начался с того, что трудовик якобы обозвал свою ученицу. Как говорят в комментариях под видео, он назвал ее "негодяйкой" и выгнал из класса. Девочка будто бы позвонила своему отцу. Тот пришел в школу и принялся избивать учителя, применяя ненормативную лексику и словесные оскорбления.

"Ты че оху*л, демон бля*ь?", — кричит мужчина в военной форме, одновременно нанося удары, от которых педагог падает. В ситуацию вмешивается женщина, пытающаяся успокоить разъяренного мужчину. Вероятно, она является ассистентом для ребенка с ограниченными возможностями, сидящего в коляске дальше. От криков ребенок испугался и также начал кричать.

Ситуация вызвала большой резонанс. Комментариев под видео сотни, среди них есть немало учеников этой школы. Они подтверждают, что на видео действительно учитель трудового обучения. Также в комментариях есть несколько свидетельств, подтверждающих, что это уже не первый конфликт с этим учителем в школе.

"Вы ошибаетесь. Потому что я тоже хочу сделать такое одному учителю, который унижает честь и достоинство, доносит недостоверную информацию, провоцирует конфликт и выгоняет из класса пятиклассника. И такая ситуация не с одним ребенком из этого класса. Прекращает от этого поступка только. то, что это мой младший брат, а не ребенок и то, что живу и работаю в другом Но это вопрос времени, терпение уже на грани", — написала пользовательница Telegram Юлия.

Другие говорят, что это хороший учитель и он не оскорбляет детей, а отец девочки якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что конфликт в Винницкой школе №6 произошел на уроке в шестом классе. Учитель трудового обучения сравнил успеваемость ученицы с ее братом, ранее обучавшимся в этой школе. По словам педагога, он лишь указал, что брат показывал лучшие результаты в учебе.

Девочка, однако, позвонила отцу и подала ситуацию в искривленном свете, после чего тот, не разобравшись в обстоятельствах, пришел в школу и устроил физическую расправу над учителем.

Впрочем, правовую оценку события должны предоставить администрация школы (пока еще событие не комментировали) и правоохранители.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Черновцах два нетрезвых подростка избили студента в общежитии и сняли видео. Потерпевший сам впустил нападающих в свою комнату.