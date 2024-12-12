Украинец побил 71-летнюю женщину в Польше. Какое наказание ему грозит

Женщина получила тяжелые травмы

Украинцу, который в октябре побил пенсионерку в Польше, избрали меру пресечения в виде ареста. Расследование дела до сих пор продолжается.

Как отмечает издание InPoland, польское законодательство предусматривает до 5 лет лишения свободы за это преступление.

Известно, что инцидент произошел осенью 2024, уже в октябре суд принял решение о временном аресте 35-летнего гражданина Украины сроком на три месяца.

Его обвиняют в жестоком нападении на 71-летнюю женщину, которую с многочисленными травмами доставили в больницу.

"Событие произошло около полудня на улице Влошанска в Варшаве. По свидетельствам очевидцев, мужчина внезапно напал на пожилую женщину, без видимого мотива. На помощь жертве пришли двое прохожих, которые смогли задержать нападающего на месте до приезда полиции. Правоохранители, прибывшие на вызов, арестовали подозреваемого и поместили его в полицейский участок", — говорится в материале.

Состояние потерпевшей медики сразу стабилизировали, однако она получила много травм. По данным следствия, из-за этого избиения и его последствий женщина потеряла трудоспособность на длительное время.

Суд избрал меру пресечения украинцу в виде временного ареста, учитывая серьезность преступления и риск побега обвиняемого. Однако по польскому законодательству ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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