19-летняя водитель Jaguar влетела в микроавтобус на Прикарпатье, 13 человек пострадали (фото)

Полиция опрашивает свидетелей, а факт происшествия внесут в Единый реестр досудебных расследований

В воскресенье, 22 декабря, вблизи села Лоева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате пострадали 13 человек.

Они доставлены в Надвирнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук на своей странице в Телеграм.

"Осуществляются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника. Ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего — перелом таза, внутрибрюшное кровотечение, сейчас его оперируют. Других участников аварии обследуют медики", — говорится в сообщении.

Депутат и глава Надворнянского городского совета Зиновий Андриевич также прокомментировал событие.

"Ужасное ДТП произошло сегодня в с. Лоево при участии легковушки и автобуса", — пишет он.

На Instram-странице полиции в области сообщили, что 19-летняя водитель Jaguar из Львовской области обгоняла попутное авто и пересекла сплошную линию дорожной разметки. Выехав на встречную полосу, она допустила столкновение с микроавтобусом, за рулем которого был 25-летний житель Ивано-Франковской области.

По состоянию на 18.00 полицейские опрашивают свидетелей ДТП. Факт аварии внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ДТП в Тернопольской области погиб младенец.