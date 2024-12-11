В Днепропетровской области подросток ударил ребенка ножом после ссоры: что говорят в полиции
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Обстоятельства преступления будут выяснять правоохранители
В Верхнеднепровском районе Днепропетровской области 7 декабря около 18.10 возник конфликт между двумя подростками. В результате этого, 11-летний ребенок получил ножевое ранение в спину.
Об этом пишет "Известно" со ссылкой на руководительницу Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ларису Быданцеву.
Медики предоставили пострадавшему ребенку экстренную медицинскую помощь и с диагнозом – непроникающее ранение верхнего участка поясницы слева, доставили в одну из больниц Днепра.
Все обстоятельства преступления будут выяснять правоохранители.
"Телеграф" обратился за комментарием в полицию. Пресс-секретарь полиции в Днепропетровской области сообщила, что открыто уголовное производство по ст. 121 ч. 1.
Ранее "Телеграф" писал, что суд Харькова вынес приговор женщине, убившей собственного новорожденного ребенка. Свою вину она не признала. А также рассказывали, что в Полтаве будут судить 57-летнего мужчину, который жестоко убил 12-летнюю девочку и развращал 9-летнюю.