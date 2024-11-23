В Киевской области в квартире взорвалась граната - женщине едва не оторвало руки (фото)

Обстоятельства ЧП устанавливаются

В субботу, 23 ноября, в Киевской области в одном из многоэтажных домов прогремел взрыв. По предварительным данным в квартире сдетонировала граната и ее осколки ранили женщину.

На место происшествия оперативно выехали все местные экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Известно, что в Броварах жители многоэтажки услышали громкий взрыв. На место они незамедлительно вызвали полицейских и спасателей, а также карету скорой помощи.

Правоохранители предварительно установили, что в одной из квартир взорвалась граната. В результате произошедшего ранения различной степени тяжести получила 52-летняя женщина.

Пострадавшую с травмами обеих рук доставили в больницу.

На месте происшествия работали все местные экстренные службы. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Сейчас продолжаются следственные действия, по завершению которых событию будет дана правовая квалификация.

Напомним, в столице полицейские задержали злоумышленника, который бросил гранату на стадион, где в этот момент находилась группа подростков. К счастью, граната оказалась страйкбольной и массовых жертв удалось избежать. При этом пострадал один из парней — ему понадобилась помощь медиков.

Хулиган был задержан. Свои действия он объяснил тем, что хотел "пошутить и напугать" собравшихся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева в баре "Зигзаг" взорвалась граната. Ситуация обросла догадками и наделала много шума среди киевлян. Главной же версией произошедшего стало то, что в баре взорвалась учебная граната, которую бармен дал посмотреть одному из посетителей.