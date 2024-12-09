Убивали, насиловали и принуждали к каннибализму. Как выглядят пыточные режима Асада (фото, видео)

Одну из тюрем называли "Человеческой бойней"

После падения режима Башара Асада в Сирии были освобождены тысячи заключенных. В сети уже показали, как выглядит военная тюрьма Седная недалеко от Дамаска, которую называли "Человеческой бойней".

Как сообщает Cursor, сирийские повстанцы выпустили из нее не только мужчин, но и женщин с детьми. Некоторые освобожденные "зеки" так долго были в неволе, что даже не знали о существовании смартфонов.

По словам бывшего заключенного, в пыточных заключенных заставляли выбирать между смертью или убийством одного из своих родственников или друзей. Мужчина говорит, что в первой тюрьме, где его держали, заключенных принуждали к каннибализму, но она была "небесами" по сравнению с тюрьмой Седная. Ведь там их подвергали пыткам для "допросов", после чего большинство просто "умирало".

В сети уже показали видео, на котором повстанцы сбивают замки, говорят женщинам: "Идите! Скорее!" Но растерянные женщины кричат, что не знают, куда им теперь идти – они находились годами в страшной тюрьме. К тому же у многих дети, рожденные и выросшие в тюремных стенах.

Отмечается, что в Седнае заключенные подвергались пыткам, их морили голодом, десятки людей тайно казнили еженедельно. Заключенные женщины рассказывали, что их насиловали на глазах мужей, а их мужчин убивали у них на глазах. Среди освобожденных оказался писатель Башар Бархум, который сообщил, что его должны были казнить в это воскресенье.

Некоторые камеры этой тюрьмы были под землей, и, чтобы добраться до них, повстанцам пришлось использовать перфораторы.

В сети также показали солдата ливанской армии 70 лет Клода Ханна Лешаа Аль-Хури из города Дейр Аль-Ахмар, проведшего в пыточной Сирии 40 лет. Человек был в плену почти половину своей жизни.

Заметим, что, по данным Государственного департамента США в 2017 году, в военной тюрьме Седная к северу от столицы Сирии ежедневно казнил путем повешения около 50 заключенных.

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